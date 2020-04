Am Mittwochmorgen, 8. April, hat ein bislang unbekannterJugendlicher in Monheim-Baumberg versucht, einem 31 Jahre alten Monheimer die

Umhängetasche zu entreißen. Nach dem gescheiterten Raubversuch flüchtete der

Täter zu Fuß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem

Zusammenhang um Unterstützung durch Zeugenhinweise.



Das war passiert:Gegen 8.10 Uhr war der Mitarbeiter eines Pflegedienstes mit seinem Auto an die Geschwister-Scholl-Straße nach Baumberg gefahren, um dort eine Patientin aufzusuchen. Als er auf Höhe der Hausnummer 88 aus seinem Auto stieg, wurde er

plötzlich von hinten gepackt und gegen die Hauswand gedrückt. Ein Jugendlicher

riss an seiner Umhängetasche und versuchte, damit zu flüchten.

Der Monheimer wehrte sich jedoch gegen diesen Raubversuch und konnte den Täterso erfolgreich in die Flucht schlagen. Bei dem Gerangel wurde der 31-Jährige

leicht verletzt. Der Räuber rannte daraufhin ohne Beute in Richtung Holzweg /

Europaallee davon. Kurz darauf informierte der Monheimer die Polizei, welche

jedoch bei einer sofort eingeleiteten Fahndung auf keine verdächtige Person

stieß.

Zu dem Räuber liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich

- unter 18 Jahre alt

- etwa 1,75 Meter groß

- dunkle (aber nicht schwarze) Hautfarbe

- laut des Geschädigten hatte er ein "südeuropäisches Aussehen"

- dunkle, kurze Haare

- trug ein dunkles T-Shirt

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der

Rufnummer (02173) 9594-6350 entgegen.