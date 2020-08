In der Zeit von Freitagmittag, 7. August, bis Samstagmorgen, 8. August, kam es auf dem Landecker Weg in Monheim-Baumberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 14 Uhr parkte die Halterin eines Hyundai Tucson ihr Fahrzeug in Höhe der Haus-Nummer 14. Als sie am Folgetag gegen 10 Uhr zu ihrem grauen Hyundai zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des geschätzten Sachschadens in Höhe von circa 2.000 Euro an dem Tucson zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 9594-6350 entgegen.

Zur Info: Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend.