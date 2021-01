Ein bislang noch unbekannter Täter ist am Neujahrsmorgen, 1. Januar, in eine Kfz-Werkstatt an der Delitzscher Straße in Monheim am Rhein eingebrochen und hat neben diversem Werkzeug auch einen VW Polo entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte sich der Mann gegen 9 Uhr gewaltsam Zugang in die Werkstatt verschafft, wo er mehrere Schränke aufbrach und durchsuchte. Dabei gelangte er augenscheinlich auch an die Schlüssel eines weißen PKW VW Polo, welcher in der Werkstatt abgestellt war. Damit fuhr der Einbrecher dann gegen 9.40 Uhr aus der Werkstatt in Richtung Marienburg in hohem Tempo davon. Dabei wurde der Täter von einem zufällig passierenden Zeugen beobachtet. Dieser gab die folgende Personenbeschreibung des Einbrechers zu Protokoll:

männlich

circa 1,80 Meter groß

"stabile" Figur

dunkle Haare

trug eine dunkle Jacke und eine Jeanshose

Der Zeuge alarmierte die Polizei, welche jedoch bei einer eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen und auch nicht das entwendete Auto ausfindig machen konnte. Der entwendete Polo mit dem Kennzeichen "ME - OK 1999" wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der im März 2020 erstmals zugelassene Polo ist bisher rund 9.000 Kilometer gelaufen, sein Wert wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 9594-6350 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!