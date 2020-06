Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in einem Parkhaus am Monberg in Monheim-Baumberg randaliert, Wände beschmiert und dort mehrere Feuerlöscher entleert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise auf den oder die Verursacher liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Der Schaden war am Montagmorgen, 8. Juni, gegen 9 Uhr aufgefallen - ein näherer Tatzeitraum kann aktuell nicht festgemacht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen: Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um das Parkhaus gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Monheimer Wache jederzeit unter Telefon (02173) 95946350 entgegen.