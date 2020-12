Am vergangenen Samstag hat sich ein unbekannter Mann auf der Sandstraße in Baumberg zwei elf Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei Monheim hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17.30 Uhr waren die beiden Mädchen am 5. Dezember zu Fuß über die Sandstraße gegangen, als sie von einem Mann aus einem dunklen Auto heraus angesprochen wurden. Als die Mädchen daraufhin ans Auto gingen, zeigte sich der Mann ihnen in schamverletzender Weise. Daraufhin fuhr er mit seinem Auto davon und die Mädchen gingen nach Hause, wo sie ihren Eltern von dem Vorfall erzählten.

Täterbeschreibung

Anschließend wurde der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Dabei beschrieben die beiden Mädchen den Mann wie folgt:

- 25 bis 30 Jahre

- circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß

- korpulent

- auffälliger "Zehn-Tage-Bart"

- trug eine schwarze Jacke mit Fell

- fuhr vermutlich einen dunklen Audi A1 oder Audi A3

Die Polizei fragt: Wer hat Hinweise auf den Mann aus dem Audi? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 in Verbindung zu setzen.