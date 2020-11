Bei einem Unfall in Monheim wurde am Mittwoch ein Roller-Fahrer verletzt.

Das war passiert: Der 65-jähriger Monheimer war mit seinem Leichtkraftrad der Marke BMW C1/125 auf der Opladener Straße in Richtung Berliner Ring unterwegs. In Höhe der Haus-Nummer 202 wich er, nach eigenen Angaben, einem auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand aus und lenkte seinen Roller in den Gegenverkehr, wo er mit einem grauen Ford Transit kollidierte.

Der Mann stürzte und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sowohl der Motorroller als auch der Ford Transit wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.