Bis 6. Januar kann es in den Kirchen St. Gereon und St. Dionysius abgeholt werden

Unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ kommt in diesem Jahr das Friedenslicht aus Bethlehem nach Monheim. „Die Flamme wird in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und von Pfadfindern nach Deutschland geholt und hier in allen Gemeinden verteilt“, berichtet Barbara Thomas, die für den Pfarrgemeinderat von St. Gereon und Dionysius das Projekt leitet. „Das Licht erinnert an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden, der bei der Geburt Christi in Bethlehem verkündet wurde und leuchtet so am Heiligen Abend bei Millionen Menschen in aller Welt.“ Allerdings sei es in diesem Jahr – Corona bedingt – ein großes logistisches Unterfangen, dass das Licht deutschlandweit abgeholt und überall verteilt werden könne, ergänzt Thomas.

„Als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl soll das Licht an alle ‚Menschen guten Willens‘ weitergegeben werden“, ergänzt Markus Jöbstl, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Wer das Licht empfange, könne damit selbst die Kerzen von Freunden und Bekannten entzünden, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens erfahrbar würden, auf den die Menschen in der Weihnachtszeit besonders hofften, unterstreicht Jöbstl.

In einem Gebet dazu heißt es u.a.: „Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. … Wir bitten dich, lass dieses Licht nicht ausgehen. Lass uns so viel von diesem Licht in uns tragen, dass auch wir zum Licht der Welt werden können … und wir unsere kleine Welt ein wenig heller machen.“

In der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius kann das Friedenslicht ab dem 16. Dezember 2020 bis einschließlich 6. Januar 2021, in der Zeit von jeweils neun bis 17 Uhr, in den Kirchen St. Gereon am Rhein und St. Dionysius in Baumberg, abgeholt werden. Hierzu sollte man am besten ein Gefäß mit einer Kerze mitbringen und diese an der Friedenslichtkerze, die sich an der jeweiligen Krippe befindet, entzünden. Dann trägt man das Friedenslicht in seine Familie. Von hier aus kann das Licht an weitere Familien oder Freunde und Bekannte weitergeben werden.

Hintergrund: Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 wird es auch an "alle Menschen guten Willens" in Deutschland überreicht. Es ist eine Aktion der Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (RDP/RdP) und der Altpfadfinder (VDAPG). Das Friedenslicht wird mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 3. Advent nach Deutschland.