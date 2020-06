Die Verbreitung des Corona-Virus hat die Ferienpläne vieler Familien durcheinander gebracht. Einige haben ihre Reisepläne geändert oder bleiben zu Hause. Damit es auch in den Ferien nicht langweilig wird, verteilt die Monheimer Kunstschule 700 kleine Tüten mit Bastelmaterial - die "Kunstschule to go".

"Wir haben die Kinder in den vergangenen Wochen und Monaten vermisst und freuen uns sehr, wenn es nach den Ferien wieder losgeht", erklärt Kunstschulleiterin Katharina Braun. "Bis dahin möchten wir mit dieser Aktion die Kinder einladen, sich die Zeit zu überbrücken, ihre Ferien bunt zu gestalten und mit den Materialien zu experimentieren."

Inhalt und Abholung

Die Tüten sind mit Materialien wie Malblock, Kleber, Ölpastellen, Pailletten, Wackelaugen und Pompons gefüllt und richten sich an Kinder im Alter von sechs bis 10 Jahren. Von Montag, 22. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni, können Kinder die Tüten von 14 bis 18 Uhr am Eingang der Kunstschule am Berliner Ring 9 abholen. "Wir freuen uns, wenn möglichst viele kleine Künstlerinnen und Künstler zu uns kommen und sich eine Kunstschule-to-go-Tüte abholen", sagt Braun. Um die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einhalten zu können, werden Abholende gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Wenn eine Warteschlange entsteht, sollte ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.