Von Sonntag 19. Januar bis 2. Februar findet das Beethoven-Klavierfest in Monheim statt.

Ludwig van Beethoven – die Musikwelt feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag des Musikgenies aus dem Rheinland. Monheim feiert mit, und zwar mit Klavier-Rezitalen an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen in der evangelischen Altstadtkirche an der Grabenstraße. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, es wird aber am Ausgang um eine Spende gebeten.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet das Konzert am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr. Fatjona Maliqi spielt Beethovens Diabelli-Variationen op. 120 sowie die Beethoven-Variationen von Robert Schumann WoO 31.

Sonntag, 26. Januar, 18 Uhr: Im Rahmen des „Gottesdienstes in besonderer Form“ spielt Matthias Standfest Beethovens „Bagatellen“ op. 33 sowie die Sonate F-Dur op. 10/2.

Sonntag, 2. Februar, 18 Uhr: Klavierabend mit Studierenden der Klasse Heribert Koch. Armen-Levon Manaseryan (Armenien) bringt Beethovens 32 Variationen c-Moll zu Gehör, Barbara Costa (Portugal) interpretiert die Sonate As-Dur op. 110 und Iva Zurbo (Albanien) führt die Sonate c-Moll op. 111 auf.