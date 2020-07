Über die Baumberger Bürgerwiese laufen, tanzen und springen jedes Jahr rund 200 kleine Artisten. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Angepasst an die Coronaschutzverordnung fand das "Circus Leben" der Abteilung Kinder- und Jugendförderung der Stadt Monheim für 6- bis 14-Jährige mit einem veränderten Konzept auf dem Schulgelände am Berliner Ring statt.

In zwei Blöcken am Vormittag und am Nachmittag hben sich die Kinder auf eine große Abschluss-Gala vorbereitet - in diesem Jahr allerdings ohne Publikum. "Wegen der Corona-Situation haben wir viele Dinge anpassen müssen. Die Aktion war aber dennoch wie in den vergangenen Jahren ausgebucht und die Stimmung super", erzählt Projektleiterin Anna Hüsgen.

Workshops mit Circus-Pädagogen

Im Vorfeld konnten sich die Kinder für verschiedene Workshops entscheiden. Unter der Leitung rund 20 erfahrener Circus-Pädagogen, pädagogischen Fachkräften der Stadt und Jugendhelfern, darunter ehemalige Circus-Kinder, übten sie Tricks mit chinesischem Mast und versuchten sich als Akrobaten, Zauberer, Jongleure, Seiltänzer oder Kugelläufer. Die Workshops fanden auf dem Schulgelände der Rosa-Parks Schule, den Sportplätzen, in den Turnhallen und im Circuszelt statt. Für die kommende Woche haben sich ebenfalls 100 Kinder angemeldet.

Die Kinder- und Jugendförderung organisierte das Ferienprojekt zum 16. Mal in Zusammenarbeit mit dem Kölner Circus Soluna. "Es ist schön, wieder hier in Monheim zu sein und dass das Circus Leben trotz der Pandemie stattfinden kann", freut sich Circus-Leiter Birger Koch. "Wir merken jedes Jahr, dass die Ferienaktion von allen teilnehmenden Kindern mit großer Vorfreude erwartet wird."

Anmeldestart 2021

Der Anmeldestart für die Ferienaktion im kommenden Jahr ist am Montag, 25. Januar 2021. Derzeit wird geplant, das Circus Leben auf drei Wochen auszuweiten.