Die Katholische Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius startet im August einen Glaubenskurs für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Er wird von Diakon Harald Wachter geleitet. Der Kurs richtet sich an alle, so Diakon Wachter, die zum Glauben an Gott und Jesus Christus kommen bzw. sich in diesem Glauben stärken lassen wollen. Besonders geeignet ist der Glaubenskurs für diejenigen, die am Ende des Kurses – Ostern 2021 – das Sakrament der Taufe oder der Firmung empfangen wollen. Kosten entstehen keine.

Der Kurs beginnt am Montag, den 24. August 2020, um 19 Uhr, mit einem Informations- und Kennenlernabend im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstr. 2a. Danach finden einmal monatlich – jeweils am vierten Montag, um 19 Uhr – acht thematische Treffen statt. Hier werden u.a. folgende Themen behandelt: „Gott meint es gut mit uns“, „Jesus Christus begegnen“, „Wenn mein Leben krumme Wege geht“, „Heilsame Erfahrungen im Glauben“, „Auferstehung der Toten“. Der Kurs orientiert sich am Speyerer Glaubenskurs des Deutschen Katechetischen Vereins.

Im Hinblick auf die durch Corona bedingten Einschränkungen, wird sich der Glaubenskurs auch via Skype organisieren. Teilnehmer des Kurses werden daher gebeten, sich einen Skype-Zugang einzurichten. Nutzen Sie dazu bitte die kostenlose App für Ihr Smartphone bzw. für den PC.

Interessenten können sich direkt bei Diakon Wachter per Mail: harald.wachter@erzbistum-koeln.de, anmelden oder auch gerne Fragen stellen.