Das Römische Museum Haus Bürgel feierte den 44. Internationalen Museumstag mit einem digitalen Marktbesuch, der zum Anschauen und selbst kreativ sein anregt.

Die römischen Bewohner von Haus Bürgel, verkörpert durch Louisa Reuter, Harald Hartmann und Wolfgang Drees, alle engagierte Mitglieder des Fördervereins Haus Bürgel, führen die Zuschauenden auf einen römischen Markt. Dabei lassen die Darsteller der I. Roemercohorte Opladen das Marktgeschehen aufleben und ermöglichen Einblicke in die antike Handwerkskunst.

In sechs spannenden Videoclips begleiten Zuschauende die Römer zu zwei Schmieden, die einen Auftrag für die Erstellung von Pfeilspitzen entgegennehmen. Sie erleben, wie in der Antike Wollflocken gefärbt wurden und lernen, wie man mit Schlageisen und Zunderpilz ein Feuer im römischen Ofen entfacht, um anschließend traditionelles Mostbrot zu backen. Abgerundet werden die Videos mit Anleitungen, Rezepten und Vorlagen zum Selbermachen und Aktivwerden im eigenen Zuhause.

Die angegebenen Schwierigkeitsgrade helfen bei der Orientierung, um für jedes Alter die passende Freizeitgestaltung zu entdecken. Sowohl die Videos als auch alle Anleitungen und Rezepte stehen weiterhin kostenfrei auf www.hausbuergel.de/internationaler-museumstag-2021 zur Verfügung und regen zum Eintauchen und Nachmachen an.

Passend zu dem diesjährigen Motto des Museumstages „Museen inspirieren die Zukunft“ ermöglicht diese digitale Umsetzung, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, einen kurzweiligen Einblick in den römischen Alltag. Dank der Förderung durch die Stiftung Monheim der Stadtsparkasse Düsseldorf konnten die coronakonformen Dreharbeiten mithilfe der technischen Unterstützung und Realisierung von Akki Düsseldorf durchgeführt werden.