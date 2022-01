Die Geschichte des Schelmenturms erläutert der Stadthistoriker Alexander Berner.Foto: Thomas Lison Monheim am Rhein. Das Wahrzeichen Monheims aus geschichtswissenschaftlicher Sicht zu betrachten, dazu lädt die Vhs interessierte Erwachsene am Dienstag, 1. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Vhs-Saal an der Tempelhofer Straße 15 ein.



Im September vergangenen Jahres sind die umfangreichen Restaurierungsarbeiten am Schelmenturm abgeschlossen worden, seitdem erstrahlt das Monheimer Wahrzeichen in neuem Glanz. In seinem Vortrag rekapituliert der Stadthistoriker Alexander Berner die durchgeführten Arbeiten und ordnet das Gebäude geschichtswissenschaftlich in die spätmittelalterliche Befestigungsgeschichte Monheims ein.

Weitere Infos gibt es unter https://vhs.monheim.de.