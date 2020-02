Schon die Allerkleinsten entdecken im Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße in Monheim die Welt der Bücher. Noch gibt es freie Plätze bei den Bücherknirpsen für Kinder von anderthalb bis drei Jahren.

Der nächste Kurs findet vom 2. März bis zum 27. April an insgesamt sieben Terminen montags von 15 bis 16 Uhr im Ulla-Hahn-Haus statt (Kursnummer: K-20S-U201). Die Bücherknirpse gibt es zudem am Vormittag. In diesem Kurs haben auch Tageseltern die Möglichkeit sich anzumelden. Noch wenige Restplätze gibt es für den Kurs K-20S-U204 im Mo.Ki-Café, Geschwister-Scholl-Straße 57. Er findet vom 3. März bis 28. April immer dienstags von 10 bis 11 Uhr statt. Ein weiterer Kurs im Ulla-Hahn-Haus startet am Dienstag, 5. Mai und endet am 23. Juni (Kursnummer K-20S-U202).

Für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren gibt es außerdem zwei spannende Angebote: Vom 5. März bis zum 2. April gehen die Kinder "Mit dem Geschichtenkoffer auf große Reise". Birgit Fritz hat jede Menge Geschichten im Gepäck und sammelt an insgesamt fünf Terminen immer donnerstags von 15 bis 16 Uhr mit der Gruppe magische Erinnerungsstücke aus aller Welt (Kursnummer K-20S-U002).

"Tierisch was los" ist dann im Kinderkurs mit Isabel Helmerichs, die vom 4. Mai bis 22. Juni immer montags von 15 bis 16 Uhr die Welt der Tiere erforscht. Von Abenteuern bis zu wilden Karneval-Partys im Zoo haben die tierischen Helden im Bilderbuch viel zu bieten (Kursnummer K-20S-U003).

Alle Kurse sind kostenfrei. Anmeldungen nimmt das Ulla-Hahn-Haus über die städtische Internetseite www.monheim.de/ulla-hahn-haus, per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, telefonisch unter (02173) 9514140 oder persönlich in der gemeinsamen Geschäftsstelle mit der Kunstschule entgegen.