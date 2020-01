Am kommenden Sonntag, 2. Februar, findet um 18 Uhr in der Altstadtkirche an der Grabenstraße das Abschlusskonzert des Monheimer Beethovenfestes statt.

Mit drei Klavier-Veranstaltungen feiert die Evangelische Kirchengemeinde Monheim den 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven, der seine Kinder- und Jugendzeit in Bonn verbrachte und später nach Wien zog, um dort der Musikwelt nachhaltig seinen Stempel aufzudrücken.

Drei hochklassige pianistische Talente aus der Klasse von Professor Heribert Koch werden bei dem Klavierrezital zu hören sein. Armen-Levon Manaseryan (Armenien) interpretiert Beethovens monumentale „32 Variationen c-Moll über ein eigenes Thema“ WoO 80, Barbara Costa (Portugal) spielt Beethovens vorletzte Sonate As-Dur op. 110, und Iva Zurbo (Albanien) bringt Beethovens letzte Sonate c-Moll op. 111 zu Gehör.

Kirchenmusiker Matthias Standfest und Professor Heribert Koch führen durch das Programm.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.