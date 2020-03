Am Samstag, 7. März, spielen Fools Garden um 20 Uhr in der Aula am Berliner Ring. Als Unplugged-Trio präsentieren Peter Freudenthaler, Volker Hinkel und Gabriel Holz ihre größten Hits in einer „Electro-Acoustic-Session“.Bekannt wurden Fools Garden mit dem Song "Lemon Tree". 2016 feierte die Band ihr 25-jähriges Bandjubiläum, im April 2018 erschien das letzte Studioalbum „Rise and Fall". Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 25 Euro im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20. An der Abendkasse kosten Tickets 27 Euro.