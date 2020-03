Monheim am Rhein. Zum Weltfrauentag am Sonntag, 8. März, gibt es in der Mack-Pyramide, ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit dem Hendrika Entzian Quartett und einer Podiumsdiskussion zu der Fragestellung „Kinder, Küche, Kirche – warum Feminismus gut für Dich ist!“. Es diskutieren: Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin Welt), Jagoda Marinic (Theaterautorin, Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung und Autorin des Buches „Sheroes“) und Nils Pickert (freier Journalist und Autor des Buches „Prinzessinnenjungs"). Eintritt frei, Kinder ab vier Jahre werden betreut.