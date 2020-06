An Fronleichnam und am kommenden Wochenende werden die Monheimer Kulturwerke erneut zahlreiche interessante Gäste unterschiedlicher Sparten unter dem Motto "Kultur trotz(t) Corona" auf ihren Drive In-Bühnen willkommen heißen.

Am Donnerstag, 11. Juni, 20.30 Uhr, steht der Hörfunkmoderator Sven Pistor mit seinem Bühnenprogramm „Vollpfosten reloaded“ im Innenhof der Kulturraffinerie K714, Rheinparkallee 11, auf der Bühne. Mit seinem Stand Up-Programm liefert Pistor eine wilde Fußballreise in Wort und Bild, zwischen Poesie und Fankultur und lädt das Publikum, wie auch in seiner WDR 2 - Hörfunksendung „Alle gegen Pistor“ zu einem „Klugscheißer-Quiz“ rund um den Fußballsport ein – irre, witzig und voller verzweifelter Liebe zum Fußball.

Am gleichen Abend, 20 Uhr, wird auf der Bühne an der Bürgerwiese Baumberg, Am Kielsgraben, Giovanni Zarrella zu erleben sein. Bekannt wurde der italienische Sänger 2001 als Sänger der Band Bro’Sis. Seither machte er nicht nur Karriere im Fernsehen sondern auch als Solokünstler, derzeit mit seinem italienischsprachigen Schlager-Album „La vita è bella“ und seinen Hitsingles „Santa Maria“ und „Il più buono“.

Verblüffende Illusionen

Am Freitag, 12. Juni, 20 Uhr, werden im Innenhof der Kulturraffinerie K714 die Zauberkünstler Marc Weide und Alexander Straub verblüffende Illusionen und großartige Unterhaltung bieten. Weide, aktueller Weltmeister der Salon-Magie, geht es in seinem Programm weniger um spektakuläre Großillusionen als um das Staunen seines Publikums, das ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann. Unterstützt wird er in seinem aktuellen Programm von seinem Kollegen Alexander Straub. Er ist Illusionist, Influencer und einer der jüngsten Magier der internationalen Profiliga.

Ebenfalls am Freitag, 17.30 Uhr und 22 Uhr, werden die DJs Jebroer und Tiefblau auf der Bürgerwiese Baumberg ein DJ-Set spielen. Angetrieben von Leidenschaft und Entschlossenheit hat Tim Kimman, auch bekannt als Jebroer, seit der Veröffentlichung seines Debüts im Jahr 2012 Wellen in den Rap- und Electronic Dance-Bewegungen geschlagen. Gemeinsam mit Tiefblau, Resident-DJ der Eventreihe Deepblue im Kölner Bootshaus, wird der Abend auf der Bürgerwiese damit sicherlich zu einem besonderen Erlebnis.

Am Samstag, 13. Juni, 20 Uhr, wird die A Capella-Gruppe Maybebop mit ihrem Programm „Ziel:los“ auf der Bühne im Innenhof der Kulturraffinerie K714 zu Gast sein. Der Vokal-Vierer trifft mit seinen doppelbödigen, ins Ohr gehenden Songs stets den Nerv der Zeit und bezieht eindeutig Position. Mit ihrem nun zehnten Bühnenprogramm nach siebzehn gemeinsamen Jahren sind ihre neuen Songs erneut unberechenbar und legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart.

Für Tanzfans

Ebenfalls am Samstag, 22 Uhr, wird DJ Deepend aus den Niederlanden ein Live-Set auf der Bürgerwiese Baumberg spielen. Der Niederländer ist ein Synonym für positive Stimmung, die die Tanzfans begeistert. Unter der Leitung von Falco van den Aker sorgt Deepend dafür, dass seine Kreationen über den Pool der Tanzmusik hinausragen, indem er einen charakteristischen Sound erzeugt. In Falcos Musik kollidieren House-Wurzeln mit groovigen, melodischen Pop-Elementen.

Klassik-Matinée

Am Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, lädt Chellist Alban Gerhardt zu einer Klassik-Matinée im Innenhof der Kulturraffinerie K714 zu Bach Cello Suiten ein. Seit seinem frühen Debüt bei den Berliner Philharmonikern hat Gerhardt große internationale Anerkennung als einer der vielseitigsten Cellisten erworben. Er ist hoch angesehen für seine Interpretationen von Bach über das klassische und romantische Repertoire bis hin zur Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten und hat durch seine außergewöhnliche Musikalität, seine Bühnenpräsenz und seine unstillbare künstlerische Neugier seit fast 30 Jahren eine einzigartige Wirkung auf sein Publikum weltweit. Gerhardt wird Johann Sebastian Bachs Cellosuite Nr. 4 Es-Dur BWV 1010, die Cellosuite Nr. 2 d-Moll BWV 1008 sowie die Cellosuite Nr. 6 D-Dur BWV 1012 spielen.

Autokino

Zudem werden erneut zahlreiche Filme im Autokino auf dem Parkplatz am Rheinstadion in Monheim am Rhein gezeigt.

Neu im Vorverkauf: Layzee fka Mr. President, Freitag, 19. Juni, 20 Uhr, Bürgerwiese Baumberg. Die ursprünglich aus Bremen stammende Band Mr. President prägte in den 1990er-Jahren die Stilrichtung Dancefloor und Eurodance mit ihren Hitsingles wie etwa „Coco Jamboo", „Up'n away", „I give you my Heart" oder „Happy People". Nun ist Sänger und Frontmann Delroy Rennalls aka LayZee zurück mit neuer weiblicher Begleitung. Seit 2012 tourt der Künstler erneut sehr erfolgreich national und international.

Snacks und Getränke

Auf Wunsch können zu den Veranstaltungen zusätzlich jeweils Snacks und Getränke für den Besuch und den Genuss im Auto mitgebucht werden – zusammengestellt von regionalen Partnern. Damit möchten die Monheimer Kulturwerke die lokalen Händler unterstützen.

Eine Einfahrt auf das jeweilige Gelände ist im Regelfall jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung möglich.

Tickets

Weitere Informationen und Tickets gibt es online auf www.monheimer-kulturwerke.de.