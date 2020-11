Gute Unterhaltung verspricht das Monheimer Sojus 7 am Samstag, 22. November, bei der ersten großen Radio-Rakete-Nacht. Seit März gestalten Ehrenamtliche bei Radio Rakete, dem Mitmach-Sender des Sojus 7, ein buntes Programm. Zunächst sollten hier die ursprünglich geplanten Angebote digitalisiert werden, mittlerweile hat sich Radio Rakete zu einem kleinen Internet-Radiosender gemausert. Anna Henhöfer und Siggi Sander präsentieren ab 20 Uhr online auf www.sojus.de/radio eine Mitmach- und Unterhaltungsshow.

Radio Rakete sendet fast täglich Sendungen mit Musik unterschiedlichster Richtungen und Diskussions- und Hintergrund-Formate wie „Mut am Mittwoch“, in dem aktuelle Themen aufgegriffen und mit Experten und Betroffenen diskutiert werden. Über eine Kooperation mit der städtischen Volkshochschule finden politische Themen den Weg ins Monheimer Radio.

Viele Menschen erreichen

„Im Frühjahr war der Radiosender nur eine Idee, um in der ersten Zeit der Corona-Pandemie mit unseren Angeboten dennoch viele Menschen zu erreichen. Dann ist daraus aber viel mehr geworden“, erklärt Christian Kaindl, Leiter des Sojus 7. „Jetzt sind wieder alle kulturellen Einrichtungen geschlossen und wir können wieder nicht anbieten, wofür wir da sind: Kurse, Konzerte, kreatives Engagement, Begegnung. Für alle, die im herbstlichen Lockdown-Light nicht auf Musik und Geselligkeit verzichten wollen, hat sich das Radio-Rakete-Team die Mitmach- und Unterhaltungsshow ausgedacht.“

Lieblingsmusik

Bei der großen Radio-Rakete-Nacht können Hörerinnen und Hörer das Sojus 7 digital besuchen, an Gesprächen teilhaben und ihrer Lieblingsmusik lauschen. Die Moderatoren Anna Henhöfer und Siggi Sander engagieren sich seit vielen Jahren im Sojus 7. Sander moderiert seit dem Frühjahr das Format „Herr Sander öffnet seinen Plattenschrank“ und knüpft damit an legendäre Tanzabende im Sojus-7-Café an. Am Samstag sprechen sie mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern darüber, wie sich die aktuelle Situation auf ihr Leben und ihren Beruf auswirkt.

Stimmungsberichte

Mit dabei sind unter anderem eine Konzert-Bookerin aus Süddeutschland, der Bremer Musiker und Entertainer Jonny Glut und Mitglieder der Punkrockband Zona 84 aus dem argentinischen Rosario. Zona 84 ist mit der Monheimer Band Kwirl gut befreundet, gemeinsam haben sie in Argentinien bereits einige Konzerte gespielt. Die Argentinier berichten nun, wie sie die Corona-Pandemie in Argentinien erleben. Auch aus der Monheimer Partnerstadt Malbork in Polen soll es einen Stimmungsbericht geben. Zwischen den Interviews werden Musikwünsche zu den Themen Rakete, Astronaut und Space gespielt.

Quiz

Ein weiterer Höhepunkt soll das Radio-Rakete-Quiz werden. Wer sich mit Politik, Sport, Kultur und der Geschichte des Sojus 7 auskennt, kann sich ab sofort als Teilnehmer in der Chatbox auf unter www.sojus.de/radio/chatbox, auf der Facebookseite www.facebook.com/radiorakete oder über den Radio-Rakete-Instagram-Kanal bewerben. „Am Ende ist aber jeder Teilnehmer und jeder Hörer sowieso Gewinner und ein Teil der Gemeinschaft, des virtuellen Kneipenabends, des digitalen Konzerts, der Mitmach- und Genuss-Show“, erklärt Kaindl.

Die Sendung beginnt um 20 Uhr und kann über die Android-App „Radio Rakete“ gehört werden. Einen Stream gibt es im Internet unter www.sojus.de/radio.