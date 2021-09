Das Römische Museum Monheim veranstaltet am Sonntag, 12. September, dem bundesweiten Tag des offenen Denkmals, gemeinsam mit der Biologischen Station und der Kaltblutpferdezucht Reuter von 11 bis 17 Uhr einen Aktionstag in und um Haus Bürgel.



Geboten werden soll ein erlebnisreichen Tag für Groß und Klein mit abwechslungsreichem Programm aus naturkundlichen und historischen Führungen, Mitmachaktionen, Planwagenfahrten, Teichsafaris und Ponyreiten.

Persönliche Einlasszeit

"Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erfordert ein entsprechendes Hygienekonzept die vorherige Buchung von Ankunftszeitfenstern für Ihren Besuch. Beginnend mit Ihrer persönlichen Einlasszeit, können Sie bis zum Ende der Veranstaltung (17 Uhr) auf dem Gelände verweilen. Im Vorfeld können hierfür im Ticketshop der Monheimer Kulturwerke im Kundencenter am Monheimer Tor (Rathausplatz 20, 40789 Monheim am Rhein) oder unter: www.monheimerkulturwerke.de Tickets erworben werden.", heißt es in der Ankündigung.

Ein Familienticket (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) kostet 6 Euro, Erwachsene (ab 18 Jahren) 2,50 Euro, ein ermäßigtes Ticket für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren 1,50 Euro und Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Mitmachaktionen: Römischer Alltag

Vor dem Osttor des ehemaligen Kastells erweckt die Classis Augusta Germanica in ihrem römischen Zeltlager die Antike zum Leben und die Legionäre der I. Roemercohorte Opladen zeigen, wie eine Militärausbildung zur damaligen Zeit aussah.

Neben Mitmachaktionen zum römischen Alltag, kann man beispielsweise einem Steinmetz und einer Wollfärberin bei der Arbeit zusehen. Beim Stand des Fördervereines Haus Bürgel können Medaillen aus Ton geprägt werden oder man versucht sich mit Armbrust und Speer in der römischen Jagd.

Als Eigentümerin der Liegenschaft Haus Bürgel ist die NRW-Stiftung mit einem eigenen Informationsstand rund um die Themen Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege vertreten.

Maskottchen Nicki Nuss

Kinder können mit dem Maskottchen Nicki Nuss römische Spiele entdecken und bei einem Quiz über Haus Bürgel tolle Preise gewinnen.

Die Mitarbeitenden der Biologischen Station bieten mehrmals am Tag Teichsafaris, Führungen durch den historischen Nutzgarten und Bastelaktionen für Wildbienennisthilfen und Seedbombs an. Mit den beeindruckenden Kaltblütern finden halbstündig Planwagenfahrten durch die Urdenbacher Kämpe statt und auch das beliebte Ponyreiten für Kinder wird wieder angeboten.

Ensemble Hydraulis

Als besonderes Highlight erwartet die Besucher an diesem Tag außerdem im Rahmen von „Movimento - Die musikalische Radtour am Rhein“ eine Vorführung des Ensembles Hydraulis, einer Formation, die sich der Aufführungspraxis antiker Musik verschrieben hat. Sie spielen authentische Musikstücke aus dem 1. bis 3. Jh. n. Chr., die sich auf Papyrus oder in Stein gemeißelt erhalten haben.

Essen, Tickets und mehr Infos



Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Neben kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen ist das beliebte Eisfahrrad aus Baumberg vor Ort und bietet als Sorte des Tages das Bürgeler Apfel-Eis an. Wer es lieber herzhaft mag, ist bei der Bio Bude oder dem Würstchenstand einer Metzgerei bestens aufgehoben.

Tickets zum „Aktionstag Haus Bürgel“ und mehr Infos gibt es auf der Internetseite der Monheimer Kulturwerke: www.monheimer-kulturwerke.de sowie unter: www.hausbuergel.de. Das Kartenkontingent ist begrenzt, schnell sein lohnt sich!

Kostenloser Service

"Bitte beachten Sie zudem, dass bei Haus Bürgel (Urdenbacher Weg, 40789 Monheim) keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Wir empfehlen daher die Anreise mit dem kostenlosen Shuttlebus-Service, dem ÖPNV (Buslinie 788), mit dem Rad oder zu Fuß.

Der Shuttle pendelt zwischen Düsseldorf-Benrath S und Monheim Busbahnhof. Neben dem Aktionstag Haus Bürgel gibt es am Tag des offenen Denkmals noch weitere sehenswerte Standorte zu entdecken. Vom Aalschokker in Baumberg über die Kulturraffinerie K714 bis in die Monheimer Altstadt laden Führungen und Besichtigungen dazu ein, mehr über die Geschichte der Denkmäler unserer Heimat zu erfahren.", heißt es weiter.

Shuttlebus-Parkplätze:

Wanderparkplatz „Piels Loch“ (Baumberger Weg / Drängenburger Straße, 40593 Düsseldorf), nächste Haltestelle „Mühlenplatz“ (Bus 788)

Wanderparkplatz „Baumberger Aue“ (Klappertorstraße 3, 40789 Monheim), nächste Haltestelle „Schallenstraße“ (788)