Radio Rakete-Moderator Hubi 40 (alias Andreas Huber), Moderator von Radio rakete, einem Corona-Projekt des Monheimer Sojus 7, reist am Montag, 17. August, ab 20.15 Uhr online auf www.sojus.de/radio musikalisch nach Australien.

Neben alten Helden wie AC/DC, Nick Cave, Inxs, Kylie Minogue, The Go-Betweens, Crowded Hose und Midnight Oil gibt es auch neue Entdeckungen wie Angus und Julia Stone, Stella Donnelly und Parcels. Weil auch von der Nachbar-Insel Neuseeland immer wieder himmlische Pophits erschallen, schaut Hubi 40 auch kurz in Mittelerde vorbei und bringt Bands wie The Chills, The Clean, OMC und Fat Freddys Drop zu Gehör.

Platte der Woche und Lieblings-Top 5

Die Platte der Woche kommt aus Irland von den Fontaines DC („A Hero‘s Death“), und die wöchentliche Lieblings-Top 5 setzt sich aus Songs rund um Berlin zusammen.