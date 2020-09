Die Oper Dortmund gastiert am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr mit dem Musical "Songs for a new world" des dreifachen Tony Award-Gewinners Jason Robert Brown in der zukünftigen Kulturraffinerie. Unter der musikalischen Leitung von Christoph JK Müller werden Sybille Lambrich, Bettina Mönch, David Jakobs und Rob Pelzer 19 Einzelschicksale und das Ringen um lebensverändernde Entscheidungen in einer hochemotionalen Revue auf die Bühne bringen.

Das Musical erzählt in aneinandergereihten Songs und Szenen 19 voneinander unabhängige Geschichten, in denen jeweils ein besonderer Moment beschrieben wird – der Moment vor einer alles verändernden Entscheidung. Entscheidungen, die unter Unsicherheit, Furcht, Verlustängsten, aber auch Hoffnung, Sehnsucht und Tatendrang getroffen werden.

So beten beispielsweise 1492 Geflüchtete auf einem spanischen Segelschiff für ein besseres Leben in der Neuen Welt. Im New York dieser Tage überlegt sich eine reiche Frau, ob sie mit einem Sprung aus dem Fenster ihr Leben beendet. Und am Nordpol hadert die Frau des Weihnachtsmannes mit einem möglichen Betrug ihres Gatten und spielt mit dem Gedanken, ihn nach langen und oft einsamen Ehejahren zu verlassen. Sie alle müssen sich am Ende die Frage stellen: Lassen sie ihren Gedanken Taten folgen oder reicht es ihnen, lediglich davon zu träumen?

Unterschiedliche Figuren

Die Musicalsänger Sybille Lambrich, Bettina Mönch, David Jakobs und Rob Pelzer verkörpern die unterschiedlichen Figuren mit ihren ganz persönlichen Konflikten. Begleitet werden sie dabei von einer Corona-konformen Instrumentalbesetzung aus Bass, Schlagzeug, Keyboard, Perkussion und Klavier.

Konzertkarten

Konzertkarten sind zum Preis von 19 Euro erhältlich im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444, und online auf www.monheimer-kulturwerke.de.