Rockballaden, Blues, Chansons live erleben können Zuhörer am Donnerstag, 26. August, ab 19 Uhr im Monheimer Familien Hofcafé (Parkstraße 6).

Viel zu lange ging erst mal gar nichts. So erlebten es die beiden Düsseldorfer Musiker, als sie im Sommer 2020 in die Monheimer Altstadt zogen.

Vor drei Jahren haben Winfried Müller und Marianne Winkelmann zusammengefunden und beschlossen, gemeinsam interessante Musik in eigenen Arrangements zu machen.

Er (Gitarre, Gesang) hat jahrelange Band-Erfahrung und unter anderem auf Stadtfesten, in Biergärten und Kneipen im Düsseldorfer Raum gespielt. Sie (Keyboard, Background-Gesang) kommt aus dem klassischen Musikbereich und hat Kirchenorgel gespielt, Ensembles geleitet und Musik unterrichtet.

Spezielle Mixtur

Nun ist es soweit: "MarWin.Mo" präsentieren ihr erstes Programm im Familien-Hofcafé Giebner in Monheim. Sie stellen dann ihre spezielle Mixtur vor. Sie spielen alles, was ihnen gefällt, und „Rock, Blues, Balladen, Chansons“ sind Schubladen, die mehr oder auch weniger passen; sie machen ihr eigenes Ding. Und sie erzählen Geschichten: persönliche, musikalische, literarische. Von Anekdoten bis Aphorismen, alles ist drin.

Musik zum Träumen erleben

"Erleben Sie Musik zum Träumen", heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Am Abend wird für Tiere in Not im Kreis Mettmann gesammelt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. "Freuen Sie sich auf einen traumhaften Abend!", heißt es weiter.

Anmeldung zum Konzert

Wegen Corona wird unbedingt um eine Anmeldung per Mail an: roland.giebner@t-online.de gebeten, "da wir die Gästezahl begrenzen müssen. Unsere Gäste sollten bitte ihren Impfpass mitbringen.", heißt es abschließend.