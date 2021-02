Der Monheimer Kinder- und Jugendchor gibt sich ein neues Profil und will möglichst bald als Bunter Chor auf der Bühne stehen. Nun können auch Sänger und Sängerinnen über 25 mitwirken.

Als der Monheimer Kinder- und Jugendchor als Untergruppe des Frauenchors 1996 gegründet wurde, war Kohl noch Kanzler, fand das Mädchentrio TictacToe jemanden so richtig sch... und Deutscher Meister war der BVB. Die Leitung übernahm Vivien Siemes, die das Publikum mit vielen Kindermusicals begeisterte. Durch den starken Zuwachs und die hervorragende musikalische Entwicklung wurde 2002 die freundschaftliche Trennung der beiden Chöre beschlossen. Ab Januar 2005 leitete Dana Drechsel das Ensemble und brachte mit innovativen, kreativen Projekten frischen Wind mit.

Interkulturelle Begegnungen

2020 änderte sich viel und so auch der Name des Chors, der sich nach wie vor durch seine große Vielseitigkeit auszeichnet. Neben aufwändigen Projekten, kleineren Konzerten und Beiträgen zum Monheimer Stadtgeschehen zählen auch internationale und interkulturelle Begegnungen dazu. Die Sängerinnen und Sänger studieren Lieder aus aller Welt ein und lernen so Herkunft und Interessen der einzelnen Mitglieder zu schätzen. Die Neuauflage des Chores bringt auch eine Neuerung im Bereich der Mitglieder. Ab jetzt bekommen alle ab 25 die Möglichkeit, Teil der Projektgruppe „Into The Blue“ zu sein. Somit erlässt der Chor die Altersbeschränkung nach oben. Die Vielfalt und Farbigkeit zeigt sich auch beim neuen Design: Sowohl in den sozialen Medien als auch auf der neu gestalteten Webseite nimmt das neue Maskottchen auf eine musikalische Reise durch Monheim mit.

Hier wird geprobt

Der Chor probt zurzeit digital, nach dem Lockdown in der Lottenschule, Lottenstraße 6, Monheim.