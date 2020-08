In der Bibliothek können Besucher ab dem 16. August auch sonntags durch die Gänge schlendern und mehr als 45.000 Medien ausleihen. Im Rahmen des Förderprogramms „Sonntags in der Bibliothek“ des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und in Zusammenarbeit mit dem Verein WiM – Wir in Monheim – öffnen sich die Türen an der Tempelhofer Straße jeden Sonntag, vorerst bis Mitte Dezember, von 11 bis 15 Uhr. An einigen Sonntagen sind darüber hinaus interkulturelle Veranstaltungen geplant.

„Die erweiterten Öffnungszeiten sind der erste Schritt der weiteren Modernisierung der Bibliothek“, freut sich Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Dieser erste inhaltliche Schritt wird später durch die räumliche Neugestaltung ergänzt.“ Im Januar 2019 wurde der neugestaltete Eingangsbereich mit einladenden Sitzgelegenheiten, einer gemütlichen Zeitungsecke sowie moderner Bibliotheksausstattung, eröffnet. Nun werden auch die restlichen Räumlichkeiten umgestaltet. Angelehnt an die bisher umgesetzten Pläne soll eine moderne und einladende Atmosphäre zum Lernen, Stöbern, Lesen und sich Begegnen entstehen.

Erweitertes Angebot

Sonntags öffnen künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek und Ehrenamtliche des Vereins WiM gemeinsam die Türen. Geöffnet ist jeden Sonntag, außer an Allerheiligen, 1. November, und am Volkstrauertag, 15. November. Die Ausleihe ist nur am sogenannten Selbstverbucher möglich, alle anderen Bibliotheksleistungen müssen zu den regulären Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden. „Die Bibliothek soll auch sonntags als sogenannter Dritter Ort, also neben Familie und Beruf, genutzt werden können“, erklärt Aline Dopatka von der Bibliothek. „Zum anderen wollen wir aber auch durch die Kooperation mit WiM unser interkulturelles Angebot erweitern.“

Erste Lesung am 16. August

Am ersten geöffneten Sonntag, 16. August, liest Samy Charchira vom Verein Zukunft Plus zweisprachig ab 13 Uhr auf Deutsch und Arabisch aus dem Kinderbuch „Der Grüffelo“. Bis Mitte Dezember sind, jeweils um 13 Uhr, acht weitere interkulturelle Veranstaltungen für kleine und große Besucherinnen und Besucher geplant: Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Telefon (02173) 951-4130 oder per E-Mail an bibliothek@monheim.de erforderlich. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Alle Informationen zum Programm gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.monheim.de/bibliothek.