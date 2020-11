Für den Mnheimer Gänselieselmarkt 2020 hatte es bis zuletzt Hoffnung gegeben, dann musste auch er wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im kommenden Jahr gibt es einen neuen Anlauf: Als einer der Höhepunkte des Monheimer Stadtfestes soll er am Samstag, 12. Juni, unter Berücksichtigung aller geltenden Hygieneschutz-Vorschriften stattfinden.

Anwohnerinnen und Anwohner können sich ab sofort über die Internetseite www.hoefges.com anmelden. Die freie Platzvergabe beginnt am 6. Januar 2021. Zudem werden ab dem 6. Januar im Bürgerbüro Anmeldeformulare ausliegen, die auch im Internet unter www.monheim.de/gaenselieselmarkt heruntergeladen werden können.

Platzvergabe

Durch die Firma Höfges Veranstaltungspool GmbH wurden vor allem der Buchungs- und Zahlungsprozess sowie die Abläufe bei der Platzvergabe professionalisiert. Trödlerinnen und Trödler können nun schon bei der Anmeldung einen groben Straßenbereich aussuchen, in dem sie ihren Stand am 12. Juni aufbauen wollen. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder für Unverständnis und Ärger gesorgt, dass Plätze vorgebucht und dann am Markttag einfach nicht besetzt wurden - auch, weil die Bezahlung bislang erst beim Trödelereignis selbst erfolgte. Andere potenzielle Trödlerinnen und Trödler, die gerne gekommen wären, hatten dann das Nachsehen, weil die Veranstaltung ihnen als "Ausgebucht" vermeldet wurde - und wunderten sich dann beim Marktspaziergang über die oft vielen freien Plätze.

Keine Neuware

Das Gesamtareal und der Standmeterpreis von nur 6 Euro pro Euro laufendem Meter bleiben bestehen. Ebenso darf beim Gänselieselmarkt weiterhin keine Neuware verkauft werden. Und: Kinder bis zum 14. Lebensjahr dürfen ihre kindgerechten Waren auf Decken auch am 12. Juni wieder frei von jeden Standkosten anbieten.

Wenn der Gänselieselmarkt abgesagt werden muss, wird das Standgeld - wie in diesem Jahr - in voller Höhe erstattet.