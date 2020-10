Unter dem Titel "Fernweh-Kino" bietet die Monheimer Bibliothek zwei Filmerlebnisse an. Am Dienstag, 20. Oktober, dreht sich alles um ein französisches Familiendrama. Am Freitag, 23. Oktober, geht es um einen grantigen skandinavischen Rentner. Beginn an der Tempelhofer Straße 13 ist jeweils um 19 Uhr.

"Zu unserem Fernweh-Kino laden wir jeweils 20 Interessierte in unseren Innenhof ein. Bei schönem Ambiente werden zwei Filme aus Urlaubsländern gezeigt. Auf Grund von Corona verbringen viele ihre Herbstferien zuhause. Wir sorgen für Getränke, Speisen können selbst mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter weichen wir in die Bibliothek aus", erläutert Birte Bungardt vom städtischen Bereich Bildung und Kultur.

Anmeldung

Zum Filmspaß werden Getränke angeboten, kleine Speisen dürfen selbst mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist unter Telefon (02173) 951130 erforderlich. Dort gibt es auch weitere Auskünfte zu den Corona-Bestimmungen.