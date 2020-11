Im Herbst wird das Monheimer Sojus 7 traditionell zum Treffpunkt für Künstlerinnen, Künstler und Kunstinteressierte. Der 25. Geburtstag der Kunstausstellung MonArt wurde im vergangenen Jahr noch in der alten Krautfabrik an der Kapellenstraße gefeiert. In diesem Jahr ist das Sojus 7 eine Baustelle, Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verbieten Veranstaltungen und die Nacht der Künste wird ins Internet und den Mitmach-Sender Radio Rakete verlegt.

Unter www.monart.de präsentiert Künstlerin Carla Froitzheim verschiedene Künstlerkolleginnen und –kollegen der Ausstellungsreihe. Neben kurzen Beschreibungen führen Links zu den Internetseiten und unterschiedlichen Werken der Künstler. Bei Radio Rakete dem Mitmach-Sender des Sojus 7, wird am Sontag, 22. November, ab 15 Uhr ein Interview mit der Monheimer Malerin Hilde Weyler gesendet. In einem persönlichen Rückblick spricht Weyler über ihre künstlerische Ausbildung, wie bei der MonArt alles begann, wie sich die Ausstellung entwickelt und wirft einen Blick auf die Malerei in Zeiten moderner Medien. Dazu gibt es ausgewählte Musik, die Besucherinnen und Besucher in den vergangen 25 Jahren hören konnten.

Die Sendung kann über www.radio.de/s/radiorakete und die Android-App „Radio Rakete“ gehört werden. Einen Stream gibt es unter www.sojus.de/radio.