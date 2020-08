Zuversichtlich und motiviert starten die Monheimer Kulturwerke nun in die neue Spielzeit. Für die ersten Veranstaltungen im September und Oktober, unter anderem mit Jasmin Tabatabai, Albert Hammond, dem Theater Distel und dem Münchener Kammerorchester, gibt es ab sofort Tickets im Vorverkauf.

Die vergangene Spielzeit lief wegen der Corona-Pandemie auch für die Monheimer Kulturwerke anders als geplant. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, stattdessen wurde auf dem Parkplatz am Rheinstadion, der Baumberger Bürgerwiese und im Innenhof der künftigen Kulturraffinerie K714 ein abwechslungsreiches Drive-In-Programm organisiert.

Jetzt starten die Monheimer Kulturwerke in die neue Spielzeit und die ersten Termine geben einen Vorgeschmack auf die Gesamtausgabe des umfangreichen und internationalen Monheimer Kulturprogramms 2020/2021, das Anfang September erscheint. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten einigen Herausforderungen in der Umsetzung unseres Kulturprogramms stellen müssen, aber zu keiner Zeit wollten wir das hart erarbeitete Programm der neuen Spielzeit unseren Gästen vorenthalten“, erklärt Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke. „Sicher, wir müssen alle flexibel bleiben, aber dafür erwartet uns eine kunstvolle und aufregende Spielzeit.“

Großes Familienprogramm

Rock und Pop, Comedy und Kabarett, Jazz und Klassik, Theater und ein großes Familienprogramm sowie viele Sonderveranstaltungen in verschiedenen Formaten – mit der kommenden Spielzeit präsentieren die Monheimer Kulturwerke ein ausgewähltes Programm mit zahlreichen internationalen Gästen, die für jeden Geschmack grenzenlos gute Unterhaltung bieten.

Um flexibel auf die jeweilige Corona-Lage reagieren zu können, gehen die neuen Veranstaltungen im Zwei- bis Drei-Monatsrhythmus in den Vorverkauf. „Die Gesundheit von uns allen steht an oberster Stelle“, macht Witkowski deutlich. „Für unsere Abonnenten bieten wir zudem einzelne Veranstaltungen exklusiv an, um ausreichend Fläche und Platz zu haben“, ergänzt er. Ein Abonnement sei ein Bekenntnis von beiden Seiten – Gast und Kulturwerke – und man kümmere sich um einander. Tickets gibt es nun für Veranstaltungen mit Jasmin Tabatabai am 12. September, Onair am 3. Oktober, Albert Hammond am 8. Oktober und Klaus Hoffmann am 1. Oktober.

Wandelbare Mimin

Tabatabai gilt als eine der großen deutschen Fernseh- und Kinostars und wurde vor allem durch die ZDF-Serie „Letzte Spur Berlin“ bekannt. Aber auch als Sängerin weiß die wandelbare Mimin zu begeistern. Ihr Gesangsdebüt gab die Deutsch-Iranerin als Rockröhre im Blockbuster „Bandits“. Für ihr erstes Album als Jazz- und Chansonsängerin wurde Tabatabai mit einem Echo-Jazz ausgezeichnet. Mittlerweile ist sie mit ihrer dritten CD und neuen Songs unterwegs, die sie mit dem David Klein Quartett nicht nur als erstes Konzert der Jazz-Reihe 2020/2021 in Monheim am Rhein präsentieren wird, sondern nach dem Ersatztermin für das Konzert mit Gitte Haenning, auch als erstes Konzert der neuen Spielzeit. Außerdem können Tickets für weitere Jazzkonzerte mit der dreiköpfigen Instrumentalband Wildes Holz am 25. September und dem Duo Jazz À La Flute am 29. Oktober erworben werden. Aus dem neuen Klassikprogramm sind Karten für den ersten Piano-Solo-Abend mit der Echo-Gewinnerin und Beethoven-Repräsentantin des Bayerischen Rundfunks, Sophie Pacini, am 26. September und dem strahlendenden Klangkörper Münchener Kammerorchester am 30. Oktober erhältlich. Das Kammerorchester eröffnet die neue Orchesterreihe.

Tickets sichern



Comedyfans können sich Eintrittskarten für die Show mit dem TV-Moderator und Stand-Up-Comedian Ingo Nommsen am 9. Oktober oder dem Berliner Skandaltheater Theater Distel am 17. Oktober sichern. Auch Tickets für Veranstaltungen aus dem Familienprogramm der neuen Spielzeit sind bereits im Vorverkauf. Karten für das Figurentheater „Werkstatt der Schmetterlinge“ (für Kinder ab 4 Jahren) am 23. und 24. September, das Familienkonzert „Das Dschungelbuch“ mit der Neuen Philharmonie Westfalen am 4. Oktober und der Musiktheaterperformance „Hast du schon gehört?“ (für Kinder ab fünf Jahren) am 28. und 29. Oktober sind ausschließlich im Kundencenter am Monheimer Tor erhältlich.

Getreu den aktuellen Corona-Richtlinien werden die Veranstaltungen der Monheimer Kulturwerke auch in der kommenden Spielzeit mit größter Sorgfalt für Publikum und Künstler ausgeführt. Auch die Spielstätten selbst werden nach den jeweils geltenden Corona-Richtlinien ausgewählt und entsprechend eingerichtet. Gegebenenfalls ergeben sich daraus Änderungen der einzelnen Veranstaltungen, die rechtzeitig bekannt gegeben werden. Hinweise zu den aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften gibt es im Internet unter www.monheimer-kulturwerke.de/service/corona-info. „Wir freuen uns riesig auf unsere Gäste und die neue Spielzeit“, betont Martin Witkowski.

Alle Informationen zum neuen Programm gibt es unter www.monheimerkulturwerke.de.