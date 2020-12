Mit einem bunten und kreativen Programm freut sich die städtische Kunstschule auf ein neues Jahr. Für die geplanten rund 70 Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden ab heute, 7. Dezember, Anmeldungen entgegengenommen. Das neue Programm startet am 25. Januar und endet mit verschiedenen Sommerferienangeboten.

Doch das Programm listet nicht nur Angebote am Berliner Ring und im Rahmen unterschiedlicher Kooperationen mit Monheimer Einrichtungen und Institutionen auf: Kunst erobert zunehmend auch den urbanen Raum. Dass diese im Alltag sichtbar und nahezu zufällig im städtischen Erfahrungsraum gegenwärtig ist, ist neben der künstlerischen Basis- und Bildungsarbeit ein fest verankertes Anliegen des städtischen Gesamtkonzepts und der Kunstschule für alle.

Als weiteres, neues Themenfeld rundet die Kunstvermittlung die breite Angebotspalette ab. „Durch die rasante Zunahme an Kunstwerken im öffentlichen Raum ist die Kunstvermittlung mittlerweile ein weiterer wichtiger Baustein unserer Angebotspalette“, erklärt Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule. Dabei werden die Kunstwerke in den Fokus des Erlebens und Verstehens gerückt und Einblicke von und mit Kunstschaffenden gewährt. Zu Führungen, Gesprächen oder Vorträgen sind Interessierte eingeladen – ob Kunstneulinge oder Kunstkenner.

Das komplette Programmheft gibt es zum Download auf der städtischen Internetseite www.monheim.de/kunstschule. Anmeldungen werden telefonisch unter der Rufnummer 02173 951-4160, per E-Mail an kunstschule@monheim.de oder über das Anmeldeformular entgegen genommen. Persönliche Anmeldungen sind derzeit nicht möglich.