Bevor DJ Hugel am Samstag, 4. Juli, um 22 Uhr, das große Finale im Rahmen der Drive In-Reihe der Monheimer Kulturwerke an der Bürgerwiese Baumberg bestreiten wird, laden die Kulturwerke vor der Sommerpause noch einmal dazu ein, die zukünftige Kulturraffinerie K714 zu besichtigen.

Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke, wird Interessierte am Samstag, 4. Juli, jeweils um 14 Uhr und 16 Uhr, durch die historischen Räume und Hallen der ehemaligen Fassabfüllanlage am Rhein führen und dabei auch die Pläne der Umgestaltung erläutern.

Anmeldung

Eine Anmeldung zu den Führungen ist im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke unter Telefon (02173) 276444, per Mail unter info@monheimer-kulturwerke.de oder persönlich im Kundencenter am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, möglich. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung ist die Zahl der an der Führung teilnehmenden Personen begrenzt.

Strandkubus

Parallel zu den Führungen bietet auch der Informationsbereich im Außengelände des Strandkubus K714, der, aufgebaut an der zukünftigen Kulturraffinerie und unmittelbar über die Rheinuferpromenade zu erreichen, zahlreiche Einblicke in die Umbaupläne der alten Fassabfüllanlage. Treffpunkt zur Führung wird an der Außentreppe des Strandkubus K714 sein.

Die Öffnungszeiten des Strandkubus sind – witterungsabhängig – freitags von 17 Uhr bis Sonnenuntergang sowie samstags und sonntags von jeweils 13 Uhr bis Sonnenuntergang. Dazu wird eine kleine Gastronomie angeboten.

Weitere Informationen online auf www.monheimer-kulturwerke.de.

