Zur Weihnachtszeit und bis ins neue Jahr hinein werden an der Rheinseite der zukünftigen Kulturraffinerie K714 illuminierte Tiere und Fabelwesen – vom Einhorn bis zum sechs Meter hohen Hirsch – für Lichterglanz sorgen. „Auch wenn es in kultureller Hinsicht aktuell schwierig ist, so zeigt dieses Projekt einmal mehr, dass bei uns in Monheim die Lichter auch kulturell nicht ausgehen“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Ein besonderes Highlight des Lichtskulpturenparks an der Rheinpromenade ist der Kissing-Tree. Durch Berührung und einen innigen Kuss können dort Liebende den Baum zum Strahlen bringen.

„Mit dieser außergewöhnlichen Aktion wollen wir Monheimerinnen und Monheimern in dieser aufreibenden Zeit ein ganz besonderes Geschenk machen“, erklärt Martin Witkowski, Geschäftsführer und Intendant der Monheimer Kulturwerke, das außergewöhnliche Konzept. „Von den illuminierten Figuren geht nicht nur eine andächtige Stimmung aus – der Lichtpark an der zukünftigen Kulturraffinerie K714 soll insbesondere auch zum Ausdruck bringen, dass wir an die Bürgerinnen und Bürger denken und trotz der angespannten Situation auch weiterhin kunstvoll unterhaltend für sie da sein werden.“

Der Lichtskulpturenpark mit zahlreichen überlebensgroßen Skulpturen wird bis zum 25. Januar 2021, jeweils von Einbruch der Dämmerung bis 1 Uhr, an der zukünftigen Kulturraffinerie K714 an der Rheinpromenade zu erleben sein.