Seit gut 30 Jahren steht er in der vordersten Reihe der Unterhaltungsfront: Am Freitag, 17. Januar, gastiert Ingolf Lück um 20 Uhr im Bürgerhaus, Humboldtstraße 8. In seinem neuen Programm „Sehr erfreut!“ seziert er charmant, aber direkt, eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten. Tickets für den Comedyabend gibt es zum Preis von 21 Euro im Vorverkauf im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444, online auf www.monheimer-kulturwerke.de.