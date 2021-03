Die historische E-Lok ist erfolgreich von der Grünfläche am Berliner Ring zum Werksgelände der Bahnen der Stadt Monheim (BSM) umgezogen. Ein Autokran hob das 36,5 Tonnen schwere Industriedenkmal an und setzte es sicher auf ein Schwerlasttransport-Fahrzeug.

Bei den Bahnen der Stadt Monheim an der Daimlerstraße wird die Lok nun in den kommenden Jahren aufwendig restauriert und dann, an alter Wirkungsstätte, vor der neuen Kultraffinerie K714 auf ein Gleisbett gesetzt. Die grüne LMH 15 ist eine zweiachsige AEG-Industrielokomotive, die 1928 hergestellt und dann im Rangier- und Werksverkehr bei der Kleinbahn Langenfeld-Monheim-Hitdorf (LMH) eingesetzt wurde, aus der 1963 dann die Bahnen der Stadt Monheim hervorgingen. Viele Jahre verliefen die Gleise mitten über die Krischerstraße und schlossen das Shell-Gelände, den heutigen Rheinpark mit der künftigen Kulturraffinerie, an das Schienennetz an.