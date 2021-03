Die historische E-Lok auf der Grünfläche am Berliner Ring in Monheim wird an diesem Freitag, 12. März noch einmal auf Fahrt durchs Stadtgebiet gehen.

Im Laufe des Vormittags wird das Industriedenkmal für den bevorstehenden Umbau der Kreuzung Berliner Ring und Rathausplatz zunächst demontiert und dann auf das Werksgelände der Bahnen der Stadt Monheim gebracht. Mithilfe eines Autokrans wird die Lok, mit einem Dienstgewicht von 36,5 Tonnen, dafür auf ein Schwerlasttransport-Fahrzeug gehoben, bevor ihre Fahrt beginnt.

Sperrungen und Halteverbote

Für diese Arbeiten wird es im Bereich der Einmündung zum Rathausplatz, vom Berliner Ring und der Opladener Straße aus kommend, zu einer voraussichtlich mehrstündigen Sperrung kommen. Ortskundige sollten Kreuzung daher nach Möglichkeit zwischen 8 und 13 Uhr umfahren. Auf der Mittelstraße wurden bereits Haltverbote eingerichtet, um die von der Sperrung betroffenen Buslinien darüber umleiten zu können.

Geschichte der Lok

Die grüne LMH 15 ist eine zweiachsige AEG-Industrielokomotive, die 1928 hergestellt und dann im Rangier- und Werksverkehr bei der Kleinbahn Langenfeld-Monheim-Hitdorf (LMH) eingesetzt wurde, aus der 1963 dann die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) hervorgingen. Viele Jahre verliefen die Gleise mitten über die Krischerstraße und schlossen das Shell-Gelände, den heutigen Rheinpark mit der künftigen Kulturraffinerie, an das Schienennetz an. Auf dem Werksgelände der BSM soll das Monheimer Industriedenkmal in den kommenden Jahren aufwendig restauriert und dann, an aller Wirkungsstätte, vor der neuen Kultraffinerie K714 auf ein Gleisbett gesetzt werden.