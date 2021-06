In normalen Zeiten bekommen alle Erstklässler in Monheim wöchentlich Unterricht durch die Musikschule. Im Programm "Monheimer Modell - Musikschule für alle!" - kurz "MoMo" - können Kinder dann in ihrer Schule alle Instrumente ausprobieren, um sich für ein bestimmtes ab dem zweiten Schuljahr zu entscheiden. In Coronazeiten ist das wie vieles andere nicht möglich. Seit Mitte Dezember findet MoMo in den ersten Klassen nicht mehr statt.

Die Musikschullehrer haben darum bereits für jedes einzelne Instrument ein kurzes Video produziert. So können Kinder mit Ihren Eltern sich bei YouTube über die Möglichkeiten in der Musikschule informieren. Dazu Musikschulleiter Jörg Sommerfeld: "Die Videos sind unterhaltsam und informativ. Viele Kinder kommen dadurch auch auf ganz neue Ideen, welches Instrument ihnen Spaß machen würde." Für alle Fächer hat die Musikschule kostenlose Leihinstrumente in guter Qualität, darum können Monheimer Erstklässler hier sehr frei entscheiden. Mehr Infos gibt es online auf musikschule.monheim.de.

Ab sofort erhalten alle Erstklässler über ihre Grundschule genauere Informationen und ein Anmeldeformular. Bis zum 7. Juni kann man sich online oder mit dem Formular bei der Musikschule anmelden. Sie hat auch eine Beratungshotline. Bis zum Anmeldeschluss ist von 14 bis 18 Uhr an jedem Werktag ein Mitglied der Musikschulleitung unter Telefon (02173) 9514126 telefonisch erreichbar.