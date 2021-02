In dieser Woche melden sich die Monheimer Viertklässlerinnen und Viertklässler in den weiterführenden Schulen an. Dabei können sich die Kinder auch entscheiden, ob sie in der neuen Schule Teil eines Orchesters oder eines Musicals werden wollen.

Lehrerinnen und Lehrer der städtischen Musikschule betreuen am Otto-Hahn-Gymnasium eine Orchesterklasse, an der Peter-Ustinov-Gesamtschule eine Bläserklasse und ab dem kommenden Schuljahr an der Gesamtschule am Berliner Ring eine Musicalklasse. „Damit können wir ab dem neuen Schuljahr an jeder weiterführenden Schule ab Klasse 5 ein Musikschulangebot machen – das war und ist viel Arbeit, auf die wir sehr stolz sind“, freut sich Musikschulleiter Jörg Sommerfeld.

Wunschinstrument

In der Bläserklasse an der Peter-Ustinov-Gesamtschule lernen alle Kinder einer Schulklasse gemeinsam ein Blasinstrument. Nach einer Einführungsphase wählen die Schülerinnen und Schüler ihr Wunschinstrument aus dem Klassensatz aus – Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba, Querflöte, Klarinette oder Saxophon. Die Kinder lernen das Instrument und proben im Klassenorchester, das von einer Lehrkraft der Musikschule und einer Musiklehrkraft der Gesamtschule geleitet wird.

Die Orchesterklasse am Otto-Hahn-Gymnasium organisiert die Musikschule seit dem vergangenen Schuljahr. Auch in der Orchesterklasse entscheiden sich die Kinder für ein Instrument, das sie zwei Jahre lang erlernen wollen und im Klassenorchester ausprobieren. Zur Auswahl stehen dabei die Streichinstrumente Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und das vielfältige Instrumentarium des „klassischen Schlagwerks“ wie Pauken, Marimbaphon, Xylophon, Vibraphon sowie kleine und große Trommel.

Musical

In der neuen Musicalklasse in der Gesamtschule am Berliner Ring steht das Zusammenspiel von Gesang, Schauspiel, Tanz und Instrumenten im Vordergrund. Das Konzept wird derzeit noch entwickelt.

Ermäßigung

Mitmachen kann man an allen Schulen mit und ohne Vorkenntnisse. Für die Bläser- und Orchesterklasse werden Anmeldungen direkt bei der Schulanmeldung entgegen genommen. Für die Musicalklasse ist die Anmeldung erst später möglich. Die Teilnahme an allen drei Klassen kostet monatlich 26 Euro, inklusive Instrumentenleihe. Ermäßigungen bis zu 80 Prozent sind möglich.

Infos

Informationen gibt es bei den Schulen und den Ansprechpersonen der Musikschule:

Orchesterklasse im Otto-Hahn-Gymnasium: Edith Langgartner, Telefon (0151) 11071193, E-Mail: elanggartner@monheim.de

Bläserklasse in der Peter-Ustinov-Gesamtschule: Thomas Sieger, Telefon (0173) 9777790, E-Mail: tsieger@monheim.de

Musicalklasse in der Gesamtschule am Berliner Ring: Jörg Sommerfeld, Telefon (02173) 9514125, E-Mail: jsommerfeld@monheim.de.