Mit dem Beginn der Sommerferien endet die Veranstaltungsreihe "So schallt es heraus" der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim.

Für die letzten "So schallt es heraus"-Auftritte haben sich die drei besondere Programme ausgedacht. Am Mittwoch, 24. Juni, hat Hartmut Hoffmeister weitere Bläser um sich geschart, die von 19 bis 19.30 Uhr vor der Altstadtkirche, Kirchstraße 8, spielen werden. Am Sonntag, 28. Juni, veranstaltet Kantor Matthias Standfest von 12 Uhr bis 12.30 Uhr ein offenes Singen auf dem Kirchvorplatz. Am Dienstag, 30. Juni, spielt Kantorin Gisela Schmelz in der Hitdorfer Fliednerkirche, Theodor-Fliedner-Straße 5, um 19 Uhr sommerliche Lieder auf der Orgel. Das Repertoire reicht dabei von Paul Gerhard bis Rudi Schuricke. Fenster und Türen werden wieder geöffnet sein, damit die Töne nach draußen dringen.

In den vergangenen Monaten hat damit das Kirchenmusikerehepaar Gisela Schmelz und Matthias Standfest zusammen mit dem Posaunisten Hartmut Hoffmeister musikalische Lebenszeichen aus der Monheimer Altstadtkirche und der Hitdorfer Fliednerkirche gesendet.

Schmelz und Standfest erfreuten die Passanten mit zwanzig Minuten Orgelmusik, die aus den ansonsten nicht zu betretenden Kirchen schallten. Hartmut Hoffmeister unterhielt sein Publikum durch solistisches Posaunenspiel am Eingang der Altstadtkirche. Die drei Musiker erlebten viel Zuspruch während der kritischen Corona-Phase. Hoffmeister: "Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine Art Stammpublikum. Es war sehr befriedigend für uns zu sehen, den Menschen musikalisch ein bisschen Hoffnung machen zu können."