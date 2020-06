Auch am kommenden Wochenende, 19. bis 21. Juni, präsentieren die Monheimer Kulturwerke unter dem Motto "Kultur trotz(t) Corona" ein buntes Programm auf ihren Drive In-Bühnen.

Am Freitag, 19. Juni, 20 Uhr, werden Nils Wülker und Arne Jansen zu Gast im Innenhof der Kulturraffinerie K714, Rheinparkallee 11, sein. Der Trompeter und der Gitarrist, beide Echo-Preisträger, kennen und schätzen sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Wer sie gemeinsam in einem Konzert erlebt hat, kennt die faszinierende, spielerische Ernsthaftigkeit, die von diesen so unterschiedlichen Instrumentalisten ausgeht. Und es zeigt sich – Gegensätze ziehen sich an, ergänzen sich und stacheln sich im Dienste der Musik immer wieder an.

Werther auf der Bühne

Am Samstag, 20. Juni, 20 Uhr, gastieren die Schauspieler Philipp Hochmair und Nicolas Stemann im Innenhof der Kulturraffinerie K714 mit „Werther!“, einer Aufführung zwischen Lesung, Monodram und Performance. Hochmair beginnt aus Goethes Briefroman vorzulesen und vertieft sich dabei in Werthers Zustände vor einer Kamera. Ein junger Mann, zum ersten Mal von zu Hause weg, stürzt sich in eine unmögliche Liebesgeschichte und beobachtet und genießt dabei seine Gefühlswelt. Seine Video-Projektionen werden dabei zum Road-Movie, zur Falle seiner Eitelkeit. Eine Innenschau auf die Seele eines Unglücklichen, auf die Mechanismen der Selbstzerstörung.

"Gestört aber Geil", so heißt das DJ-Duo, das am Samstag, 20. Juni, 22 Uhr, auf der Bügerwiese Baumberg, Am Kielsgraben, spielen wird. Das Duo um Nico Wendel mit dem zweideutigen Namen ist seit 2010 zu den Helden der Commercial House Szene aufgestiegen. Fleißig wie kaum ein anderer Act standen sie unter anderem bereits auf Bühnen der Festivals „Tomorrowland”, „World Club Dome”, „Parookaville” & „Mayday”. Mit mehreren Gold- und Platinveröffentlichungen und über 100 Shows im Jahr sind sie eines der erfolgreichsten DJ-Duos in Deutschland.

Liebe zum Detail

„Grenzenlos gute Musik für Jung und Älter“ verspricht Herr Jan, der am Sonntag, 21. Juni, 15 Uhr, im Innenhof der Kulturraffinerie K714 konzertieren wird. Seine Musik ist so bunt wie sein Lebenslauf – mal lustig und unbeschwert, mal nachdenklich und tiefsinnig. Mit viel Liebe zum Detail gibt Herr Jan jedem seiner Lieder eine eigene musikalische Welt und wandert gekonnt durch die weite Landschaft der Musik von klassischem Singer-Songwriting zu „oOldschool Hip-Hop“. Seine Songs sind klug und fantasievoll und begeistern die Eltern genau wie ihre Kinder.

Stand Up-Comedy

Tutty Tran, der am Sonntag, 21. Juni, 19.30 Uhr, im Innenhof der Kulturraffinerie K714 zu Gast sein wird, ist der erste vietnamesische Stand Up-Comedian in Deutschland. Laut eigener Aussage blieben ihm nicht viele Möglichkeiten: entweder Stand-Up oder ein eigener Imbiss. Durch zahlreiche Auftritte auf verschiedenen Bühnen war für Tutty indes sofort klar: Es sollte Erstgenanntes sein. Natürlich karikiert er gerne Klischees rund um das Thema Asien und vor allem Vietnam. Gekonnt parodiert er die Lebensweisheiten seines Vaters und versteht sich als sympathisches Sprachrohr des mosernden Hauptstädters. Gepaart mit seiner frechen "Berliner Schnauze" ist daher auch keine Randgruppe oder Minderheit vor ihm sicher - nicht mal seine eigene Familie.

Tickets

Weitere Informationen und Tickets online auf www.monheimer-kulturwerke.de zu finden. Auf Wunsch können zu den Veranstaltungen Snacks und Getränke mitgebucht werden – zusammengestellt von regionalen Partnern. Damit möchten die Monheimer Kulturwerke die lokalen Händler unterstützen. Eine Einfahrt auf das jeweilige Gelände ist im Regelfall jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung möglich.