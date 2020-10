Mit einem Faltblatt hat jetzt die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius die Gemeindemitglieder über „Corona bedingte“ Änderungen informiert. So darf ab sofort wieder in den Gottesdiensten ohne Mund-Nasen-Bedeckung gesungen werden. Hierfür stehen im Eingangsbereich der Kirchen das „Gotteslob“ in entsprechenden Kisten bereit. Diese Gesang- und Gebetbücher sind am Ende des Gottesdienstes wieder zurückzulegen und werden erst 14 Tage später wieder zur Nutzung ausgelegt, so dass eine Infizierung nicht mehr möglich ist. „Am besten ist es natürlich“, so Pfarrer Michael Hoßdorf, „man bringt sein eigenes ‚Gotteslob‘ mit.“ Wer noch keines habe und ein solches erwerben möchte, könne es in den Katholischen Büchereien zum Preis von 22 Euro bestellen, ergänzt Pfarrer Hoßdorf.

Beheizen und Lüften in den Kirchen

Damit die Ansammlung und Verteilung von Aerosolen, die möglicherweise mit SARS-CoV-2 beladen sind, verringert wird, wurde auch das Heizen und Lüften in den Kirchräumen geändert. Die Kirchen werden so beheizt, dass während der Nutzung eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent eingehalten wird. Dies ergibt voraussichtlich eine Temperatur von nur rund zehn bis zwölf Grad. Es ist deshalb empfehlenswert, sich wärmer anzuziehen und fallweise eine Decke oder ähnliches mitzubringen.

Da der Betrieb der Heizungen zu großen Luftbewegungen im Raum führt, werden diese vor den Gottesdiensten rechtzeitig ausgeschaltet, damit sich die Luft wieder beruhigen kann. Während des Gottesdienstes wird auch nicht gelüftet, da ein Lüften zum Abtransport von virenbelastenden Aerosolen in den Kirchen nicht wirkungsvoll möglich ist. Stattdessen würden geöffnete Fenster und Türen ungewollte Luftbewegungen verursachen oder die relative Luftfeuchtigkeit stark absinken lassen. Beides soll deshalb vermieden werden.

Vorherige Platzreservierungen weiterhin nötig

Da es weiterhin in den Kirchen nur ein eingeschränktes Platzangebot mit markierten Sitzplätzen gibt, sind leider noch immer Platzreservierungen für die Gottesdienste nötig. Diese können online über die Homepage – www.kkmonheim.de – oder telefonisch in der Zeit von zehn bis zwölf Uhr in den Pastoralbüros St. Gereon, Tel. 1014910, bzw. in St. Dionysius, Tel.965972, für alle Kirchen vorgenommen werden.

Gleichzeitig bittet die Kirchengemeinde alle Gottesdienstbesucher, frühzeitig zu erscheinen, damit der Einlassprozess rechtzeitig vor dem Beginn des Gottesdienstes beendet ist und auch die ehrenamtlichen Ordner den Gottesdienst andächtig mitfeiern können. „An dieser Stelle darf ich auch allen freiwilligen Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz sagen“, so Pfarrer Hoßdorf. Ohne deren tatkräftige Hilfe sei gerade in der jetzigen Zeit ein aktives Gemeindeleben nicht möglich.