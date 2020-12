Mit einem erneut vielseitigen Programm will das Monheimer Ulla-Hahn-Haus in das neue Jahr starten. Kurse, Workshops, Ausstellungen und ein Familienfest laden Kinder, Familien, Jugendliche und Erwachsene ein, trotz Corona die Welt der Literatur und Sprache im ehemaligen Elternhaus der Schriftstellerin Ulla Hahn an der Neustraße zu erleben.

Zum Weltfrauentag dreht sich im März alles um die britische Schriftstellerin und Verlegerin Virginia Woolf, die als eine der einflussreichsten feministischen Autorinnen des vorigen Jahrhunderts und Vorreiterin der literarischen Moderne gilt. Gemeinsam mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten organisiert das Ulla-Hahn-Haus eine besondere Lesung.

Girls‘ und Boys‘ Day

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten und mit der städtischen Bibliothek gibt es am 22. April ein Programm zum „Girls‘ und Boys‘ Day“. Mädchen können das Berufsbild Spieleentwicklung und Jungen den Bereich der Literaturpädagogik kennenlernen. In beiden Kultureinrichtungen können sie die praktische Arbeit der beiden Berufsfelder direkt ausprobieren und mit Vertretenden der Berufsfelder ein eigenes Projekt erarbeiten.

Open Lit

Sprach- und Literaturliebende ab 14 Jahren können sich auf die „Open Lit“ am 25. März freuen. Eigene Gedanken werden hier in einer offenen Atmosphäre vorgetragen. Die „Open Lit“ soll dieses Mal im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die die städtische Abteilung für Interkulturalität und Städtepartnerschaften organisiert, stattfinden.

Tag der offenen Tür

Im Mai und Juni wird die wegen der Corona-Pandemie verlegte Ausstellung „So leben sie noch heute – Europa illustriert die Grimms“, nachgeholt. Daran angeschlossen ist ein besonderer Höhepunkt: Am 7. und 8. Mai lädt das Ulla-Hahn-Haus zum Tag der offenen Tür mit einem bunten Familienfest. Während im Saal die Ausstellung in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm entführt, ist im Garten der beliebte Vorlesefriseur im Einsatz. Auch ein orientalisches Life-Hörspiel für kleine und große Gäste ist geplant.

Weiter ausgebaut wird auch das Weiterbildungsprogramm zur Lese- und Literaturpädagogik. Das Ulla-Hahn-Haus kooperiert mit dem Kinder- und Jugendliteraturzentrum Jugendstil und lädt interessierte Multiplikatoren ein, stets praxisbezoge künstlerische und kreative Methoden der Literaturvermittlung zu erlernen.

Infos und Anmeldung

Das Programmheft steht auf der städtischen Internetseite www.monheim.de/ulla-hahn-haus zur Verfügung und liegt in verschiedenen Einrichtungen aus. Weitere Informationen gibt es

unter Telefon (02173) 9514140 oder per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de. Die neuen Angebote können online gebucht werden: www.monheim.de/kultur-bildung/ulla-hahn-haus.