Zum Auftakt des Jahresprogramms 2020 von "Jazz in Monheim" gastiert die Atlanta Jazzband Köln am Sonntag, 5. Januar, um 12 Uhr im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8.

Die Atlanta Jazzband Köln, seit vielen Jahren ein fester Begriff in der Szene, wurde 1986 gegründet mit dem neuen Gedanken, Old Jazz zu spielen. Dass sich daraus ein so eigenständiger Sound entwickeln würde, war nicht abzusehen. Aber bei unterschiedlichen musikalischen Vorgeschichten verwundert es nicht, wenn die Stile heute durchmischt wirken, als wollten Ragtime, Blues, Funky Music, Dixieland und Salsa eine lebenslange Liaison eingehen. Nicht zuletzt prägen eine Reihe origineller Eigenkompositionen das Klangbild der sechsköpfigen Band.

Zur Band gehören: Klaus Osterloh (Trompete, Flügelhorn), Holger Werner (Saxophon, Klarinette, Flöte), Bernt Laukamp (Posaune, Harmonika, Tuba), Christian Cluxen (Piano), Jochen Schaal (Kontrabass), Michael Claudi (Schlagzeug).

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sind auf der neu gestalteten Website unter www.jazz-in-monheim.de zu finden.