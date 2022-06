Nach zwei Jahren Coronapause findet in diesem Jahr, vom 23. Juli bis einschließlich 6. August, wieder das Sommerlager der katholischen Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius statt. Nachdem es in der Vergangenheit bereits nach Bayern, Spanien oder Kroatien ging, ist diesmal erneut Dänemark das Ziel der Reise – genauer gesagt der Ort Hejls. Die Unterkunft dort befindet sich direkt am Meer und verfügt u.a. über einen direkten Zugang zum Strand. Begleitet werden die Kinder von einem Team aus erfahrenen und motivierten Leitern der Pfarrgemeinde Monheim/Baumberg sowie einem Küchenteam. Im Sommerlager wird jeden Tag ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geboten. Mit anderen Worten: Zwei aufregende Wochen sind garantiert.

Teilnehmen können Kinder zwischen 10 und 17 Jahren. Die Teilnehmergebühr beträgt 500 Euro. Im Preis inbegriffen sind Fahrt, Unterkunft und Vollpension. Das Anmeldeformular findet man unter: www.kkmonheim.de. Die Anmeldung erfolgt durch die Abgabe des Formulars im Monheimer oder Baumberger Pastoralbüro. Für weitere Fragen steht Stefan Schertgens unter Telefon 015733665219 gerne zur Verfügung.