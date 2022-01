Unter dem Motto „Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten“ wollen Christen beider Konfessionen nach einem Jahr Corona-bedingter Unterbrechung wieder gemeinsam singen und beten. Aus diesem Grund laden die evangelische und katholische Kirchengemeinde in Monheim am Rhein anlässlich der „Gebetswoche für die Einheit der Christen“ am Mittwoch, 19. Januar, um 19.30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die Baumberger St. Dionysius-Kirche ein.

Für die Gebetswoche 2022 wählten die Christen des Nahen Ostens das Thema des Sterns, der im Osten aufgeht. Dies hat mehrere Gründe. Die Christen im Westen feiern Weihnachten, aber das ältere und für viele Christen des Ostens wichtigste Fest ist das Fest der Erscheinung des Herrn, an dem Gottes Heil den Völkern in Bethlehem und am Jordan offenbart wird. Diese Konzentration auf die Theophanie (die Erscheinung des Herrn) ist in einem gewissen Sinne ein Schatz, den die Christen des Nahen Ostens mit ihren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt teilen können.