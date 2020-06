Trotz der besonderen Umstände hat das Ulla-Hahn-Haus in Monheim ein vielfältiges und umfangreiches Ferienangebot für alle Altersklassen vorbereitet, bei dem die notwendigen Coronaschutzmaßnahmen einbezogen werden.

Gestartet wird mit einem tierischen Leseerlebnis. Am Dienstag, 30. Juni, geht es von 15 bis 17 Uhr auf "Lesetour mit den Alpakas". Dabei treffen Familien auf vier Alpakas, die es gewohnt sind, ein Halfter zu tragen und mit Menschen in der Natur spazieren zu gehen. Anita Houben arbeitet in der Tiergestützten Pädagogik und vermittelt den richtigen Umgang mit den sympathischen Tieren. An verschiedenen Raststationen lesen die Teilnehmenden gemeinsam aus Anja Kuypers Buch "Jupiter - Mit Mut und Spucke". Die Tour beginnt und endet an Haus Bürgel. Das Angebot ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren mit je einer erwachsenen Begleitperson. Das Entgelt beträgt vier Euro pro Person (Kursnummer K-20W-U401).

Rätsel lösen

Für Familien mit jüngeren Kindern von fünf bis acht Jahren geht es am Freitag, 24. Juli, "Mit Märchenkobold Rumpel auf Stadttour". Reiseleiterin und Erzählerin Birgit Fritz macht sich von 16.30 bis 18 Uhr mit Rumpel auf den Weg durch Monheim. Dabei entdeckt die Reisegruppe einige Märchenverstecke und löst gemeinsam Rätsel. Start- und Endpunkt ist am Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2-4. Das Angebot ist kostenfrei (Kursnummer K-20W-U602).

Schreiboase

Eine ganze Woche Geschichtenspaß gibt es in der zweiten Ferienwoche für 8- bis 14-Jährige bei der "Schreiboase". Vom 6. bis 10. Juli bieten Autorin Anke Ricklefs und Hörspielsprecher Patrick Steiner Workshops für eine Gruppe von maximal acht Kindern zum Thema Wasser an. So entstehen Geschichten und Hörspiele zu Flussnixen, Seeungeheuern oder anderen fantastischen Wesen. Die Gesamtgebühr beträgt 60 Euro inklusive Mittagessen. Die Betreuungszeit ist von 10 bis 16 Uhr. Eine Frühbetreuung ab 9 Uhr ist mit Aufpreis von 10 Euro möglich (Kursnummer K-20S-U405).

Leseschaukel

Vom 30. Juni bis 5. August bietet das Ulla-Hahn-Haus mit der "Leseschaukel" wieder eine feste Lesezeit auf dem Spielplatz an. Den Vorlesespaß für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren gibt es jeweils von 16 bis 18 Uhr dienstags im Grünzug Nord-Süd-Achse des Berliner Viertels in der Nähe der Spielebox und mittwochs im Atasehir-Park in der Nähe des Baumhauses an der Baumberger Geschwister-Scholl-Straße. Die Vorleseorte sind durch Banner gekennzeichnet. Es können immer zehn Kinder gleichzeitig an der Vorleseaktion teilnehmen. Sollte es zu Wartezeiten kommen, bieten die beiden Spielplätze aber zahlreiche alternative Beschäftigungsmöglichkeiten. Bei starkem Regen fällt das Angebot aus.

Krimidinner

Beim Krimidinner "Spuk im Ulla-Hahn-Haus" am Dienstag, 21. Juli, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, können Detektive zwischen 10 bis 14 Jahren gemeinsam mit der Theaterpädagogin Heike Werntgen einen spannenden Fall lösen: Im Ulla-Hahn-Haus spukt es seit Wochen und die Teilnehmenden finden hoffentlich heraus, wie sie das Ulla-Hahn-Haus retten können. Bei schönem Wetter findet das Krimidinner im Garten statt, bei Regenwetter im Saal. Das Angebot wird durch den Kulturrucksack NRW gefördert, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldefrist ist der 14. Juli.

Lieblingsbücher

Für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren findet an vier Abenden immer donnerstags vom 16. Juli bis 6. August, jeweils von 19 bis 21 Uhr, eine "Silent Reading Party" statt. Dabei können sich die Leser in die eigenen Lieblingsbücher oder Empfehlungen des Ulla-Hahn-Hauses vertiefen. Das Ulla-Hahn-Haus bietet mit Abstand eine angenehme Atmosphäre mit musikalischer Untermalung. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Garten statt, bei schlechtem Wetter im Saal.

Anmeldung

Bei allen Angeboten ist eine vorherige Anmeldung notwendig: bei der Geschäftsstelle telefonisch unter (02173) 9514140, online auf www.monheim.de/kultur-bildung/ulla-hahn-haus/angebote oder per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de. Bei allen Angeboten gelten die allgemeinen Coronaschutzmaßnahmen und Abstandsregelungen sowie angebotsspezifische Maßnahmen. Kurzfristige Änderungen im Programm sind möglich.