Wer in den 1980ern schon Ohren hatte, kennt seinen Sound: Künstler wie Grace Jones, Frankie goes to Hollywood, Pet Shop Boys, ABC und Yes verdanken Trevor Horn Welthits. "Hubis‘ Punky Reggae Party" bei Radio Rakete verneigt sich am Montag, 22. Februar, auf dem Online-Sender des Monheimer Sojus 7 www.sojus.de/radio vor dem einflussreichen Produzenten.

Die Verehrung für das musikalische Multi-Talent kennt kaum Grenzen: Pop-Gott, Erfinder der Achtziger, Technik-Wizzard - so nannte man Trevor Horn. Mit dem Song „Video Killed the Radio Star“ hatte er bereits 1979 einen Nummer-1-Hit, mit dessen Video-Clip der Musiksender MTV im August 1981 sein Programm startete. Für den Seal-Song „Kiss From A Rose” gewann Horn 1994 einen Grammy und hatte mit Propaganda („Dr. Mabuse“) sogar eine Band aus Düsseldorf im Produzenten-Portfolio.

Studiogast

Radio Rakete-Moderator Andreas Huber, seit frühen ABC-Zeiten bekennender Trevor Horn-Fan, und sein Studiogast, Peter „The Vicar“ Vikanis (der selbst einige Platten produziert hat), präsentieren am 22. Februar ab 20.15 Uhr mit glühenden Ohren ein Horn-Hit-Potpourri aus drei Dekaden an dem auch Marc Almond, Belle & Sebastian, Godley & Creme, Tom Jones, Malcolm McLaren, Simple Minds, Rod Stewart und Robbie Williams mitwirken.

„Lieblings-Top 5“

Die wöchentliche „Lieblings-Top 5“ auf www.sojus.de/radio setzt sich aus weiteren Juwelen legendärer Musikproduzenten wie Brian Eno (U2), Quincy Jones (Michael Jackson), Arif Mardin (Culture Club, Scritti Politti) und Nile Rodgers (David Bowie) zusammen.