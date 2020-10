Radio Rakete hat keine Angst vor großen Gefühlen: In ihrer nächsten „Punky Reggae Party“ am Montag, 26. Oktober, spielen die bekennenden Romantiker Andreas Huber (aka Hubi 40) und Olaf "ik hou van jou" de Grachtenvijfen ab 20.15 Uhr ausschließlich deutschsprachige Lieder, in den das Wort Liebe vorkommt.





Illustre Interpretenriege

Die Hörerschaft darf sich auf illustre Interpreten wie Absolute Beginner, Die Ärzte, Blumfeld, Echt, Hansen Band, Kraftclub, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Silvia Royal, Die Toten Hosen, Trio, Marius Müller-Westernhagen und natürlich die Lassie Singers freuen.Die wöchentliche „Lieblings-Top 5“ widmet Hubi 40 der Stadt der Liebe: Paris! Kunst- und Kulturtipps aus der Region runden das Programm, das live aus dem „Goldenen Hans“ in Monheim gestreamt wird, ab. Hier der Link: www.sojus.de/radio.