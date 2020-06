Mit dem astronomischen Sommeranfang beginnt am Sonntag, 21. Juni, offiziell die wärmste Jahreszeit. Wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird der Sommer aber sicher anders als gewohnt – viele Urlaube und Ferienprogramme können nicht wie geplant stattfinden. Trotz der besonderen Umstände organisieren Monheimer Einrichtungen und Vereine auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Eine Übersicht mit zahlreichen Aktionen vom 29. Juni bis zum 11. August steht ab sofort auf der städtischen Internetseite zum Download bereit.

Die Angebote wurden von der städtischen Kinder- und Jugendförderung wieder in einer Tabelle gebündelt. „Die Planung war in diesem Jahr für alle Beteiligten nicht einfach. Umso mehr freue ich mich, dass wir eine achtseitige Tabelle zusammenstellen konnten und auch in diesen Ferien ein wirklich vielfältiges Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche haben“, erklärt Achim Wieghardt, Leiter der städtischen Kinder- und Jugendförderung.

Restplätze

Auf der Liste stehen neben den Programmen der Kunstschule, des Ulla-Hahn-Hauses und des Haus der Jugend auch wieder das beliebte „Circus Leben“. Auch hier musste das Programm an die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Deshalb gibt es für die zweite Woche des „Circus Leben“, vom 6. bis zum 11. Juli am Nachmittag noch einige Restplätze. In diesem Jahr werden Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren auf dem Gelände der Rosa-Parks-Schule am Berliner Ring zu kleinen Artisten ausgebildet. Ob als Zauberer, Akrobat oder Jongleur – hier findet jeder seinen Platz. Interessenten können sich direkt bei Anna Hüsgen von der städtischen Kinder- und Jugendförderung, Telefon (02173) 9515142 melden.

Übersicht

Darüber hinaus versprechen weitere Einrichtungen und Vereine ein abwechslungsreiches Angebot. „Akteure wie der der Abenteuerspielplatz, die ASB-Jugend, die Evangelische Kirchengemeinde oder der SKFM mit dem Jugendklub Baumberg haben ihre bestehenden Angebote kurzfristig umstrukturiert und bieten nun verschiedene Alternativen an“, freut sich Wieghardt. Die Übersicht findet sich auf der städtischen Internetseite www.monheim.de im Bereich „Kinder und Jugend“ unter „Ferienprogramme“.