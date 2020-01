In den kommenden Sommerferien findet die Aktion „Circus Leben“ auf der Baumberger Bürgerwiese zum 16. Mal statt. Schon jetzt häufen sich beim Team der Monheimer Kinder- und Jugendförderung die Anfragen nach den Aktionstagen. Noch brauchen Eltern, die ihre Kinder anmelden wollen, aber ein wenig Geduld.

2020 findet „Circus Leben“ wieder in den ersten beiden Wochen der Sommerferien, vom 29. Juni bis zum 4. Juli und 6. bis zum 11. Juli, statt. Pro Woche werden hundert Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren unter dem Motto „Kann nicht war gestern – heute ist Circus“ zu kleinen Artisten ausgebildet. Das „Circus Leben“ wird in Zusammenarbeit mit dem auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichteten Circus Soluna gestaltet. Ob als Manegenhelfer, Zauberer, Akrobat, Jongleur oder Techniker – jeder findet seinen Platz. In einer großen Abschluss-Show zeigen sie dann ihr Können vor Publikum.

Die Teilnahme kostet 130 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen nur 100 Euro. Anmeldungen werden ab Montag, 27. Januar, von Fabian Kaina per E-Mail an circusleben@monheim.de oder Fax an (02173) 951255143 entgegen genommen.

Das Anmeldeformular findet sich auf der städtischen Internetseite www.monheim.de im Bereich Kinder und Jugend bei den Ferienprogrammen.