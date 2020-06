In den Sommerferien können kleine Abenteurer und Entdecker eine spannende Zeit im Neandertal erleben. Das Neanderthal Museum, Talstraße 300, in Mettmann bietet eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und neun Jahren an.

Die Kinder können einzelne Tage oder sogar eine ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald verbringen und werden den ganzen Tag von einem Pädagogen begleitet. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto.

Fürs Mittagessen ist gesorgt

So geht es auf eine Reise in die Vergangenheit zu den Neanderthalern, auf Safari ins eiszeitliche Wildgehege, zu den römischen Gladiatoren und auf Abenteuertour in den Wald. In der Steinzeitwerkstatt sind steinzeitliche Talente beim Messerbau, Feuerschlagen und Speerwerfen gefragt. Im Museumsgarten wird in einer Jurte steinzeitlich gehaust. Für ein Mittagessen ist auch gesorgt. Kleine Snacks und Getränke sowie einen Mund-Nasen-Schutz, wetterfeste Kleidung und Schuhe soll jedes Kind selbst mitbringen. Tipp: Beim Kauf von fünf Tickets pro Kind gibt es als Geschenk einen Schlüsselanhänger mit der plüschigen Mammutdame Tinka.

Termine und Tickets

Termine: 29. Juni bis 3. Juli, 13. Juli bis 17. Juli, 27. Juli bis 31. Juli, 3. bis 7. August. Jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Maximal acht Kinder werden pro Gruppe angenommen.

Die Kosten betragen 43 Euro pro Tag. Die Tickets können ausschließlich im Vorverkauf online auf www.westticket.de gekauft werden. Weitere Infos per E-Mail an buchung@neanderthal.de oder telefonisch unter (02104) 979715.